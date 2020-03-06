Сквиртуозы постели: топ-3 способа добиться сквирта у женщины

Сквирт - штука хоть и редкая, но все-таки реальная / Heaclub

Сквирт (он же струйный оргазм) - штука неоднозначания и полумифическая. Обычно женщины за рюмкой мартини рассказывают истории - дескать, а у Светку-то (Таньку, Ксюху, Вальку) мужик регулярно доводит до сквирта.

Портал Клео составил топ-3 рекомендаций, которые помогут даме получить сквирт.

№1. Тренировать клитор. Сперва даме нужно разобраться с чувствительностью своего клитора. И научиться достигать клиторального оргазма любым способом - сперва наедине, потом во время секса с партнером, дополнительно воздействуя на свой сексуальный орган.

№2. Эксперименты с вибратором. Для развития чувствительности влагалища, открытия новых эрогенных зон, увеличения чувствительности зоны точки G нужно купить вибратор. И сочетать его работу со стимуляцией клитора. Совместно они и дают нужный эффект.

№3. Массаж точки G от мужчины. Сквирт также регулярно бывает от совместных действий партнеров. Пускай мужчина делает массаж точки G (она на передней стенке влагалища). Старается до тех пор, пока все нервные окончания в ней не придут в действие. При должной стимуляции точка G из незаметного пятнышка очень быстро превращается в плотную горошину. А там и до сквирта недалеко.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие продукты быстро и легко улучшают секс. Позднее в Сети опубликовали топ-3 способа секса, который увенчается оргазмом.