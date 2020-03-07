Как отличить коронавирус от гриппа: врач назвал важный симптом

И грипп, и коронавирус сопровождаются высокой температурой / Фото pixabay.com

В Украину уже пробрался жуткий китайский коронавирус covid-19. Естественно, многие украинцы задаются вопросом, как отличить коронавирус от гриппа.

Семейный врач Сергей Елшанский назвал четкий признак, который говорит о том, что человек подхватил именно китайский вирус. Это сухость во рту, а затем сухой, как при коклюше, кашель. И все это происходит на фоне высокой температуры.

"Человеку трудно откашляться, высокая температура не сбивается жаропонижающими таблетками - препараты нужно вводить внутримышечно или внутривенно", - объяснил Елшанский Фактам.

При этом врач добавил, что при гриппе также резко повышается температура - нередко до 40 градусов, появляется выраженная ломота в теле. Кроме того, больному гриппом человеку больно смотреть на яркий свет, слышать громкие звуки, усиливается головная боль.

Читайте такжеШокирующая цифра: названо возможное число жертв коронавирусаНапомним, в Сумской области решили подстраховаться и отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Ранее карантин до 22 марта объявили в Черновицкой области. Там закрыли школы областного центра, колледжи и университеты. Кроме того, было решено запретить проведение массовых мероприятий.

Кроме того, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко с 10 марта вводят ограничительные меры, чтобы предотвратить заболевания, вызванные коронавирусом COVID-19.

Напомним, пока что в Украине зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом - им заразился житель Черновцов. Позже стало известно, что число подозрений на заболевание китайским вирусом в Украине возросло.