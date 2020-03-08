Как питаться после 40 лет: названы продукты-"убийцы" морщин

Некоторые продукты помогают сохранить кожу гладкой и упругой / 1zoom.ru

После 40 лет в организме женщины начинают происходить возрастные изменения. И именно в этот период представительницы прекрасной половины человечества начинают задумываться о том, что нужно менять образ жизни, чтобы сохранить молодость, свежесть и здоровье.

Эксперты рекомендуют добавить в рацион ряд антивозрастных продуктов, которые точно пойдут на пользу организму.

Продукты – "убийцы" морщин

Правильное питание после 40 лет должно включать в себя продукты, которые содержат много антиоксидантных веществ - витаминов С, Е, минералов, в частности цинка и селена. Эти продукты – "убийцы" морщин, они защищают клетки от вредных воздействий, а кожу сохраняют гладкой и упругой. К ним относятся:

Болгарский перец. Богат витамином С, бета-каротином, клетчаткой – это идеальный комплект, помогающий отсрочить возникновение глубоких морщин.

Бобовые. Предотвращают быстрое старение кожи, снабжают организм не только клетчаткой, но еще большим количеством селена.

Томатная паста. Содержит ликопин. Регулярный прием этого вещества способствует заметно меньшему количеству морщин.

Льняное масло. На две трети состоит из ценных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

Цельные зерна. Богаты пищевыми волокнами, витамином Е, цинком, селеном – это важные антивозрастные питательные вещества.

Шиповник – еще один убийца морщин благодаря крайне большому количеству витамина С.

Облепиха. Ягода содержит витамин С и помогает избежать раннего увядания кожи, укрепляя ее клеточную структуру.

Орехи. Содержат мощное средство против морщин - цинк. Кроме того, в них есть селен и ненасыщенные жирные кислоты. Данные вещества помогают выглядеть моложе.

Сыр при умеренном потреблении также становится убийцей морщин, так как содержит цинк.

Читайте такжеДиетолог перечислила способы сохранения долгой молодости

Напомним, диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина показала пять простых и эффективных упражнений для похудения в домашних условиях для женщин в возрасте 40 лет и старше. Тренировка подходит и для начинающих, и при большом весе.