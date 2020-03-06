Коронавирус в Египте "захватил" круизный корабль

В Египте коронавирус обнаружили на круизном корабле / Фото pixaby

В Египте на круизном корабле у 12 человек нашли коронавирус нового типа – Covid-2019.

Новый вирус обнаружен у людей, которые плыли на круизном корабле по Нилу, пишет Reuters со ссылкой на гостелевидение.

По данным агентства, коронавирус обнаружен на лайнере, который следовал из Асуана в Луксор.

Ранее сообщалось, что в Египте у трех людей диагностировали новый коронавирус. Вирус нового типа появился в Китае, а потом распространился по миру.

Сначала появилась информация, что коронавирус подхватили украинцы, которые находились за рубежом на круизном лайнере Diamond Princess. Позже в Украине у мужчины диагностировали китайский вирус.

По последним сведениям, в мире коронавирус подхватили более 100 тысяч человек, 3 тысячи 405 заразившихся – скончались.