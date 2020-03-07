Интиму ни-ни: эксперты рассказали, в каких местах нельзя заниматься сексом

Секс в необычных местах - довольно интересная штука / Woman.rambler

Когда у пары есть желание заняться сексом, то есть куча много всяких вариантов мест для этого.

Портал Comments опросил экспертов-сексологов по поводу того, в каких необычных местах ни в коем случае не стоит заниматься интимом.

№1. Туалет. Маленькие кабинки туалетов самолета, клуба или ресторана попросту слишком грязны и не удобны для секса. Просто представьте, сколько народу между уборками клозета посещают по нужде. А руки-то тщательно наверняка моют не все. Как минимум, кишечная палочка вам будет обеспечена.

№2. Раздевалка. Место,конечно, соблазняет. Вот только за сексом будут наблюдать миллиарды бактерий - ведь для них идеальные условия размножения. Если в раздевалках не рекомендуют ходить босиком, то о каком интиме разговор?

№3. Кинотеатр. Статистика говорит - сиденья и подлокотники кинотеатров чистят раз в шесть месяцев (в лучшем случае). Кроме того, анализ пыли из кинозалов периодически показывает наличие стафилококка. Короче, от секса в кинотеатре лучше воздержаться.

Напомним, ранее в Сети появился гайд женских советов по крутому оральному сексу. Позднее медики рассказали, почему анальный секс полезен.