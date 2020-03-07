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Как не поправиться в пост: диетолог назвала правило

7 марта 2020, 09:05

Чтобы не набрать лишний вес, нужно сбалансировать рацион, отметила врач.

Диетолог поделилась, что в пост 2020 не стоит есть очень много каши – Что есть в пост 2020
В пост не стоит есть очень много каши, поделилась диетолог / УНИАН

Чтобы не поправиться в Великий пост 2020 нужно ограничить употребление простых (быстрых) углеводов и употреблять достаточное количество белка.

К появлению лишнего веса может привести употребление большого количества высокоуглеводных продуктов – каши, мучное, картофель, которые являются основой постного меню, приводит слова врача-диетолога Анны Мельничук Obozrevatel.

По ее словам, чтобы не поправиться, стоит сбалансировать свой рацион, в частности, не нужно на завтрак, обед и ужин в большом количестве есть каши и тушеную свеклу.

"Поправиться можно на кашах, хлебе, булках... Которые вроде и без яиц, и без масла, и без молока, но все-таки это белая мука, сахар, очень простые углеводы…", – сказала медик.

Читайте такжеНазван базовый принцип правильного питанияМельничук добавила, что в среднем в сутки человеку нужно получать 1,2 г белка на килограмм массы тела. Диетолог отметила, что животный белок можно заменить растительным, и назвала его источники.

Пост 2020 – источники растительного белка:

  • Чечевица;
  • Бобы;
  • Хумус;
  • Нут;
  • Спаржа.

"…если вы хотите сбалансировать рацион, нужно брать растительный белок и добавлять к нему тушеные овощи. Вместе с этими витаминами и микроэлементами растительный белок лучше усваивается", – посоветовала врач.

Напомним, 2 марта начался Великий пост 2020, он закончится накануне Воскресения Господня (Пасха) – 18 апреля. Ранее Анна Мельничук посоветовала в пост не есть много сырых овощей.

Анна Мельничук Великий пост пост вес
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