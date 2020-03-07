Китайский коронавирус: украинцам объяснили, как здороваться и не "подцепить множество хлама"

Китайский коронавирус в Украине / Фото pixaby

Китайский коронавирус добрался до Украины. Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как уберечься.

По ее словам, отказ от рукопожатий или замена их более безопасными способами приветствия может повлиять на скорость распространения коронавируса, но не убережет от заражения. При этом она напомнила, что через рукопожатие можно "подцепить" грипп, кишечную инфекцию, гепатит А и "множество другого хлама".

Кроме того, она напомнила о необходимость мыть руки и перестать касаться лица, потому что через слизистую рта, носа и глаз инфекция попадает в тело.

"Еще в 2009 году, во время распространения гриппа H1N1, декан медицины канадского университета Калгари, предложил заменить рукопожатие на более безопасное и современное поздравления - кулак об кулак", - написала Супрун в Facebook.

Согласно исследованиям ученых, во время приветствия "пятеркой" передает вдвое меньше бактерий, чем сжимание рук, а "кулак об кулак" - в 10 раз уменьшает вероятность инфицирования. Можно также поприветствовать друг друга локтями или даже ступнями, а также можно просто поднять ладонь вверх и улыбнуться в знак приветствия.

Как ранее сообщал Главред, в Черновицкой области ввели ограничения для предотвращения распространения коронавируса covid-19 после того, как подтвердился первый случай заражения. Позже карантинные меры объявили в Сумской области, хоть официально подтвержденных случаев заражения там не было. Следом ограничения на массовые мероприятия ввели в Житомире.