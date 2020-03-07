Ученые из Китая обнаружили новую опасность коронавируса covid-19

Симптомы китайского коронавируса / GettyImages

Китайские ученые обнаружили новое свойство коронавируса нового типа. Так, людям с симптомами ОРВИ нельзя полагаться на известные признаки заражения covid-19, потому что они могут меняться.

По данным Social Science Research Network, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Для исследования ученые поделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. В первую вошел 31 человек, зараженный с 16 по 22 января, во вторую - 58 человек, заболевших с 23 по 29 января.

Согласно наблюдениям, у большинства пациентов из первой группы наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. В то же время у пациентов из второй группы такие симптомы отсутствовали или были выражены слабее. При этом такие симптомы, как кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди у пациентов из обеих групп различались незначительно.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа видоизменяется на вирус, похожий на грипп. Также исследователи указали, что вирус может не проявлять себя длительное время.

Как ранее сообщал Главред, семейный врач Сергей Елшанский заявил, что человек подхватил именно китайский вирус, если ощущает сухость во рту, а затем сухой, как при коклюше, кашель. Стоит отметить, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 100 000 человек, инфицированных обнаружили в 89 странах.