ВОЗ направляет миссию в Украину из-за коронавируса: что известно

В Украину прибудут эксперты ВОЗ из-за коронавируса / УНИАН

В связи с распространением китайского коронавируса Covid-19 в ближайшее время в Украину будет направлена специальная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Помимо Украины миссии в составе экспертов ВОЗ также будут направлены в Азербайджан и Черногорию, передает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.

"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на Covid-19", - сказано в сообщении.

Обратим внимание, что в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение вируса Covid-19 летом. Как добавил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райа, вирус может сохранить способность распространяться.

Напомним, 7 марта в Черновцах был госпитализирован еще один пациент с подозрением на инфицирование новым китайским коронавирусом.

3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену заболевшего, у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

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Ранее в Черновицкой области ввели ограничения для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 после того, как подтвердился первый случай заражения. Позже карантинные меры объявили в Сумской области, хоть официально подтвержденных случаев заражения там не было. Следом ограничения на массовые мероприятия ввели в Житомире.