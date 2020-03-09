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Диетолог рассказала, можно ли есть оливковые косточки

9 марта 2020, 03:49

Эксперт развеяла популярный миф.

Оксана Скиталинская
Оксана Скиталинская / УНІАН

Известный и авторитетный врач-диетолог Оксана Скиталинская развеяла миф о пользе употребления оливковых косточек.

По ее словам, польза косточек от оливок не является научно доказанным фактом.  

"В интернете можно найти много советов, в том числе, что нужно принимать соду или перекись водорода. Но это - очень экстремальный способ оздоровления. Но главное - он не проверен, научно не доказана его польза. Это касается и оливковых косточек. Поэтому, употребляя оливковые косточки, вы вряд ли получите много пользы, а вот вред может быть", - сказала Скиталинская во время чата на Главреде.

Косточки от оливок - вред

Диетолог рассказала, какой вред оливковые косточки могут принести организму. В частности, они могут попасть в аппендикс, что вызовет его заполнение. К тому же косточки могут иметь острые края, которые раздражают слизистую, что в результате приведет к ее воспалению, то есть колиту. Поэтому лучше не есть косточки от оливок, посоветовала Скиталинская.

Напомним, ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, полезны ли блюда украинской кухни для здоровья, и дала рекомендации, как правильно их кушать.

Оксана Скиталинская оливки здоровье диетолог новости Украины
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