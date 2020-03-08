Ученые объяснили, почему рак молочной железы убивает и мужчин

Специалисты сообщили, почему раком молочной железы болеют мужчины / Евроонко

По результатам исследований, риск мутаций генов BRCA1 и 2 одинаков для женщин и мужчин, но мужчины в 10 раз реже проходят такое обследование.

Об этом сообщили американские ученые, пишет ВВС.

Одна из причин, почему представители сильного пола поздно обращаются к врачам - общее ошибочное представление о том, что такие гены равнозначны рака молочной железы (а многие мужчины уверены, что у них нет ткани молочной железы).

Конечно, у мужчин меньше таких тканей, чем у женщин, и следовательно, ниже риск развития рака молочной железы, даже если у них есть ген BRCA2. Дело, однако, в том, что с мутациями этого гена связаны и другие опасности.

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"Если бы большее число мужчин согласилось пройти проверку, они помогли бы женщинам в своих семьях принять меры и начать регулярные обследования", - объясняет Джули Рани Нангиа, директор клиники предупреждения рака молочной железы в Бейлорского медицинском колледже в Хьюстоне (штат Техас).

Но дело не только в том, как мутация гена влияет на организм женщин. Согласно одному из последних исследований, у тех мужчин, которые имеют ген BRCA2, вдвое выше шансы заболеть раком простаты, чем у тех, кто не имеет такого гена.

BRCA1 и BRCA2 традиционно связывают с женским раком молочной железы. Но можно найти и у мужчин12% мужчин с метастатическим раком предстательной железы - носители мутаций гена BRCA. И этот процент выше, чем у женщин с раком молочной железы, в которых также есть этот ген.

Рак простаты у носителей BRCA2 гораздо чаще имеет более агрессивный характер.

"Я считаю, что мы должны обследовать людей с раком простаты на мутации генов, чтобы избежать ситуации, когда хирург предлагает:" подождем и посмотрим ", - отмечает Стивен Нерода, онколог, руководитель отдела исследования рака молочной железы в Университете Торонто (Канада).

"Консервативный подход к лечению рака предстательной железы у мужчин с мутацией гена BRCA противопоказан", - объясняет специалист.

Чем шире будут обследования мужчин с целью выявить мутации гена, то легче диагностировать рак на ранних стадиях развития.

Ученые призывают всех мужчин с таким геном после 40 лет регулярно сдавать анализ крови (тест на ПСА), чтобы контролировать состояние простаты.

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