Житомир под угрозой: у женщины заподозрили жуткий коронавирус

В Житомире из-за подозрения на коронавирус госпитализировали женщину / УНИАН

В воскресенье, 8 марта, в Житомирскую городскую больницу №1 определили женщину с подозрением на жуткий коронавирус из Китая. Известно, что она недавно вернулась из Италии, где зафиксирован один из очагов опасного недуга.

По информации Житомирской ОГА, женщину доставили сегодня утром из города Овруча, она заметила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

По информации ОГА, женщина еще в январе вернулась из Италии.

"Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", - добавили в ОГА.

В данный момент состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. В отношении людей, с которыми женщина контактировала, информации нет. Пока что диагноз у женщины не подтвержден и он будет установлен в ближайшее время.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, в связи с распространением китайского коронавируса Covid-19 в ближайшее время в Украину будет направлена специальная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения. В составе экспертов ВОЗ также будут направлены в Азербайджан и Черногорию, передает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.

Также напомним, ранее в Черновицкой области ввели ограничения для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 после того, как подтвердился первый случай заражения. Позже карантинные меры объявили в Сумской области, хоть официально подтвержденных случаев заражения там не было. Следом ограничения на массовые мероприятия ввели в Житомире.