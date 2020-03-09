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Кокаин и моча не помогут: ВОЗ развенчала мифы о коронавирусе

9 марта 2020, 09:37

Чтобы не заразиться коронавирусом, лучше чаще мыть руки.

коронавирус
Новый китайский вирус оброс множеством мифов / Фото pixaby

Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о китайском коронавирусе covid 19, который по состоянию на утро 9 марта убил уже почти четыре тысячи человек в мире и заразил более 110 тысяч.

Миф №1. Коронавирус может разноситься по воздуху на большие расстояния.

В ВОЗ заявили, что на самом деле коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния. В частности, коронавирус нового типа 2019-nCoV – респираторный вирус. В основном, он передается воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании, при помощи капель слюны или выделений из носа. При этом капли не могут преодолевать большие расстояния по воздуху, передает пресс-служба организации. Заражение коронавирусом также может произойти в результате прикосновения к глазам, рту или носу после контакта руками с инфицированной поверхностью.

Миф №2. Кокаин помогает защититься от COVID-19. 

На самом деле прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом, зато может вызвать опасные побочные эффекты и навредить здоровью. В ВОЗ также напомнили, что кокаин – это стимулирующий наркотик, вызывающий привыкание.

Миф №3. Детская моча является средством профилактики коронавируса. 

На самом деле моча не убивает вирусы или бактерии, а мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от 2019-nCoV. В ВОЗ советуют регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей лучше использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства. 

Также в ВОЗ развенчали мифы о том, что вирус переносится комарами, что его можно уничтожить, находясь на улице в холодную и снежную погоду, и что он может передаваться через предметы, например монеты или банкноты.

Напомним, ранее глава Института имени Роберта Коха в Германии, профессор Лотар Вилер рассказал, что нет доказательств того, что ежедневное ношение маски поможет избежать заражения вирусом из Китая. По его словам, медицинские маски стоит носить лишь тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится заразиться.

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Напомним, ранее уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала украинцам, каких правил нужно обязательно придерживаться, чтобы минимизировать риски заражения опасным коронавирусом из Китая. 

"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.

В свою очередь, известный врач и телеведущий, педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский озвучил шесть правил, которые помогут не подхватить коронавирус нового типа (Covid-2019).  

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