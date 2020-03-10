Врач рассказала, что нельзя есть больным раком

Оксана Скиталинская / УНИАН

Известный и авторитетный врач-диетолог Оксана Скиталинская, которая ранее развеяла миф о пользе употребления оливковых косточек, рассказала, что нельзя есть больным раком, а что, наоборот, нужно добавить в рацион.

Примерное меню при онкологии

В частности, по словам эксперта, онкобольным необходимо исключить продукты, содержащие добавленный сахар и фруктозу, а также жареные блюда. В тоже время им обязательно следует включить в рацион продукты с противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами: ягоды, молотые семена льна, капусту (особенно брокколи), сыр и вареную свеклу, чеснок и лук, имбирь, зеленый чай, немного кофе.

"Если у человека есть лишний вес, то может быть полезным метод интервального голодания 16/8, когда прием пищи распределен в течение восьми часов, а в течение 16 часов, включая сон, человек не питается", - сказала Скиталинская во время чата на Главреде.

Кроме того, по словам эксперта, онкобольные люди должны спать не менее 7-8 часов в сутки, а также отдыхать днем и проявлять умеренную физическую активность.

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Напомним, западные эксперты утверждают, что кровь омаров оказывает крайне эффективное влияние на борьбу организма с раком и вирусами. Кроме того стало известно, что для представителей сильного пола также опасен рак молочной железы. В частности, риск мутаций генов BRCA1 и 2 одинаков и для женщин, и для мужчин, но мужчины в 10 раз реже проходят такое обследование.