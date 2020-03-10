Теребить горошину: топ-3 лучших техник женской мастурбации

Мастурбация = вполне себе популярное занятие / Ивона Бигмир

Здесь стесняться нечего - мастурбацией занимаются не только девочки-подростки, но и весьма взрослые дамы.

Портал Cosmo опросил экспертов и составил топ-3 техники, которые раскрывают весь потенциал женского самоудовлетворения.

№1. "Старт - с клитора". Все сексологи советуют начинать мастурбацию с наружных половых органов — с вульвы. Далее дама должна отыскать пальцами клитор. А затем - попробовать разную скорость и силу нажатия. Если трогать сам клитор не очень приятно, то стоит перераспределить усилия на половые губы или попробовать разные движения.

№2. "Удар секс-игрушками". Хороший вибратор или дилдо легко поможет при мастурбации. Если дама стесняется покупать его в секс-шопе, то легко можно выбрать и заказать через Сеть.

№3. "Сила точки G". Считается, что данная (полумифическая область) расположена довольно глубоко внутри вагины - на дальней стенке (ближайшей к желудку). Ее можно ласкать секс-игрушкой или пальцами, а если параллельно касаться клитора — удовольствия будет море. Правда, работает точка G далеко не у всех дам - это тоже важно помнить.

Напомним, ранее ученые опровергли популярные мифы о мастурбации. До этого секс-педагог объяснила, как просветить детей о мастурбации.