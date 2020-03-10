Ворота на замке: ученые рассказали, почему женщины бывают недовольны сексом

Женщины часто отказываются от секса / Биг Пичка

Группа ученых из Австралии опросили семь тысяч женщин (в возрастной группе от 18 до 39 лет) по поводу того, как те удовлетворены своей сексуальной жизнь.

Выяснилось, что около половины из них не получают удовольствия от секса. 11% опрошенных посетовали на проблемы с самооценкой, поэтому постоянно испытывают стресс во время секса. 9% опрошенных тяжело возбудиться, 8% имеют проблемы с половым влечением, а 7,9% пожаловались на тяжелое ощущение оргазма.

В целом, основные причины недовольства женщин сексом:

а) чувство вины;

б) застенчивость;

в) стресс;

г) недовольство отношениями.

Таким дамам сексологи рекомендуют тщательно следить за своим психическим и физическим здоровьем, а также откровенно говорить с партнерами о своих потребностях и желаниях.

Напомним, ранее эксперты рассказали о лучших позах для секса, в котором рулят женщины. До этого ученые установили, какие именно женщины фанатеют от секса.