Стало известно о первых жертвах коронавируса в Германии

В Германии от коронавируса умерли два человека / Reuters

В Германии коронавирус нового типа унес жизни двух инфицированных, одна из жертв вируса – 89-летняя женщина.

От нового вируса один человек умер в городе Эссен, а еще один – в городе Хайнсберг, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сведения Министерства здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

По данным издания, умершая от вируса женщина была госпитализирована с коронавирусом 3 марта, ее состояние стремительно ухудшалось.

Ранее сообщалось, что в Германии свыше тысячи человек подхватили новый вирус. Больше всего инфицированных в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия – 515 человек.

Справка. Сначала коронавирус нового типа зафиксировали в Китае, потом он попал в ряд других стран. По состоянию утро на 9 марта в мире китайский вирус подхватили более 100 тысяч человек, свыше 80 тысяч заболевших находятся в Китае. От вируса скончались 3 тысячи 825 человек. В Украине коронавирус диагностировали у одного мужчины.