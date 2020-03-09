Опасный вирус из Китая добрался до еще одной страны

Коронавирус зафиксирован на Кипре / Reuters

Жуткий китайский коронавирус нового типа, который быстро распространяется по странам мира, в понедельник, 9 марта, подтвердили и на острове Кипр.

Из-за обнаружения двух случаев опасного недуга, с заявлением для прессы в 18:00 по местному времени (совпадает с киевским) выступил Министр здравоохранения Константинос Иоанну, сообщает CNA.

Отметим, что до сегодняшнего дня, Кипр был последней страной Европейского союза, где не было инфицированных коронавирусом.

Коронавирус в мире

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 8 марта количество случаев заболевания коронавирусом в Европейском регионе составляет 9 358, из них 255 - летальные. Наибольшее количество больных зафиксировано в Италии - 5 883.

Ранее Главред писал, что в Германии коронавирус нового типа унес жизни двух инфицированных, одна из жертв вируса – 89-летняя женщина. От нового вируса один человек умер в городе Эссен, а еще один – в городе Хайнсберг, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сведения Министерства здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.