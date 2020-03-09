Убийственный коронавирус: СМИ узнали о первой смерти в Канаде

В Канаде есть первая смерть от китайского вируса, узнали журналисты / Reuters

В Канаде от коронавируса нового типа умер первый человек.

Человек, инфицированный новым вирусом, умер на западе страны, сообщает канадский телеканал Global News.

Канал добавил, что коронавирус убил жителя провинции Британская Колумбия.

По его данным, всего на территории этой провинции подтверждено 32 случая заражения китайским вирусом. В Минздраве Канады сообщали, что в стране всего зафиксировали 69 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в Китае, потом он попал в ряд других государств. По состоянию на утро 9 марта в мире вирус подхватили свыше 100 тысяч человек, более 80 тысяч заболевших находятся в Китае. Коронавирус убил свыше 3 тысяч 800 человек. В Украине китайский вирус диагностировали у одного человека.