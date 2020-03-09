Современные дети в ужасной ситуации – психолог

Психолог считает, что современные дети находятся в ужасной ситуации / УНИАН

Российский психолог Людмила Петрановская полагает, что современные дети и подростки находятся в ужасной ситуации, поскольку к ним нет никакого пакета требований, как раньше, и не существует никакого "достаточно".

Современный ребенок ни в одном месте не может сказать: "Фух, дело сделано, я пошел гулять", рассказала эксперт в интервью Zn.ua.

Собеседница отметила, что раньше после выполнения пакета требований у ребенка была своя жизнь, и никто не контролировал, что он делает.

"У современных детей ужасная ситуация. Нет никакого "достаточно". Нет никакого пакета требований, как раньше. Если ты выполнил вот эти семь пунктов (закончил четверть без троек, вымыл уши, помог маме вымыть посуду, не обижал сестру и т.д.), то ты – хороший мальчик", – добавила она.

Петрановская подчеркнула, что в разных семьях пакет требований мог быть разным, но он был понятный.

"…За его пределами была твоя жизнь... У современного ребенка этого нет, нет никакого достаточно, нет никакой твоей жизни…", – полагает эксперт.

Ранее Людмила Петрановская поделилась, что у мам и пап есть обязанность сориентировать детей в том, в каком мире им предстоит жить, но современные родители продолжают пытаться привить детям собственные представления. Эксперт заявила, что знания и установки, которые родители пытаются привить детям, уже не работают.