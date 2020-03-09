Прощайте, туристы: Италия пошла на отчаянный шаг из-за жуткого вируса

Италия закрывает горнолыжные курорты / Reuters

Из-за жуткого китайского коронавируса, который распространяется по миру с декабря прошлого года, власти Италии приняли решение закрыть все горнолыжные курорты.

Об этом заявил в понедельник министр по региональным вопросам Франческо Бочча, передает AFP. Все горнолыжные курорты в стране будут закрыты с утра вторника.

Кроме того, Национальный олимпийский комитет Италии решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные в стране до 3 апреля, из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Как ранее писал Главред, из-за коронавируса COVID-19 правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций страны. Отметим, по состоянию на вечер 7 марта, в Италии зафиксировано 233 летальных случая.

На карантин, что будет действовать по крайней мере до 3 апреля, закроют провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.