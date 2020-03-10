Названы продукты, которые защитят от коронавируса

В рационе должны быть свежие овощи и фрукты / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус COVID-19 заразил уже более 114 тысяч человек, проник в более чем сто стран мира и убил более четырех тысяч человек. На фоне стремительно растущих случаев заражения китайским вирусом индийские врачи дали советы, как изменить свой рацион, чтобы укрепить иммунную систему и, соответственно, снизить риски инфицирования.

Врачи уверены, что даже в случае заражения COVID-19 организм сможет лучше бороться с болезнью, если у человекам сильная иммунная система. Чтобы ее укрепить, основой рациона должны быть овощи и фрукты, передает Times Now.

Продукты для защиты иммунной системы

Прежде всего эксперты советуют добавить в рацион продукты с витамином С - лимоны, апельсины, болгарский перец, капусту, яблоки. Витамин С помогает предотвратить или вылечить основные инфекции.

Разноцветные овощи. Пигменты, которые в них содержатся - хлорофилл, астаксантин, бета-каротин - обладают антиоксидантными свойствами и эффективно работают на укрепление организма. Кроме того мощными усилителями иммунной системы являются сладкий перец, красная капуста, брокколи.

Куркума тоже должна быть в рационе, так как ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем и действует как противовоспалительное средство.

Имбирь содержит гингерол – это вещество уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле.

Ягоды. Насыщены витаминами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему.

Пребиотики и пробиотики помогают сбалансировать кишечную флору, а это крайне важно для поддержания здоровой иммунной системы. Пребиотики присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой. Это фрукты, овощи, цельное зерно. Пробиотики содержатся в ферментированных продуктах - йогуртах, кимчи, соевых.

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: эксперт рассказал, кому нужно носить маски

Как сообщал Главред, новый китайский коронавирус оброс множеством мифов. В ВОЗ успешно их развенчали. В частности, в организации заявили, что COVID-19 не разносится по воздуху на большие расстояния, не передается через предметы и банкноты. Кроме того не стоит пытаться защититься от коронавируса при помощи наркотиков или детской мочи – это точно не поможет. Эксперты советуют: чтобы не заразиться китайским вирусом, лучше чаще мыть руки.