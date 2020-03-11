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Сколько и как лечиться от коронавируса: в ВОЗ дали ответ

11 марта 2020, 05:13

Лечить китайский вирус могут от нескольких недель до нескольких месяцев.

коронавирус
Коронавирус более опасен для мужчин/ Фото twitter.com/ChuBailiang

Во Всемирной организации здравоохранения назвали максимальные сроки, которые могут понадобиться для излечения от опасного коронавируса COVID-19, который поразил уже более 114 тысяч человек.

В частности, доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сообщил, что для полного выздоровления пациента может потребоваться до 6 недель, в тяжелых случаях лечение может занять несколько месяцев, передает CNN. Срок лечения увеличивается для пациентов, которые страдают от очень тяжелых симптомов, отметил он.

На сегодняшний день не существует специальных лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные COVID-19 могут выздоравливать самостоятельно при надлежащем медицинском уходе. Выздоровевшими считаются пациенты, у которых больше нет симптомов, а два последовательных теста на вирус дали отрицательный результат за один день.

Коронавирус – кто в зоне риска

Представители сильного пола более уязвимы к коронавирусу – именно среди мужчин чаще фиксируются летальные исходы. От китайского вируса умерло 2,8% заболевших мужчин и 1,7% женщин.  Эксперты объясняют: состояние здоровья мужчин обычно хуже, чем у женщин – это связано с образом жизни, например, курением, передает ВВС.  Кроме того женщины лучше вырабатывают антитела во время вакцинации против гриппа.

Что касается детей и подростков, то число жертв коронавируса составляет лишь 0,2%. В целом, у них болезнь  протекает в легкой форме. В то же время особую опасность коронавирус представляет для людей старше 80 лет – число смертей в этой возрастной категории достигает 15%.

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Напомним, на фоне стремительно растущих случаев заражения китайским вирусом индийские врачи дали советы, как изменить свой рацион, чтобы укрепить иммунную систему и, соответственно, снизить риски инфицирования COVID-19.  

Как сообщал Главред, новый китайский коронавирус оброс множеством мифов. В ВОЗ успешно их развенчали. В частности, в организации заявили, что COVID-19 не разносится по воздуху на большие расстояния, не передается через предметы и банкноты. Кроме того не стоит пытаться защититься от коронавируса при помощи наркотиков или детской мочи – это точно не поможет. Эксперты советуют: чтобы не заразиться китайским вирусом, лучше чаще мыть руки.

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