Почти высохший родник: эксперты дали женщинам после 40 советы по сексу

Секс у женщин после 40 лет сопряжен с некоторыми трудностями. / Гармония жизни

Может, для юных и горячих это станет новостью, но у женщин после 40 лет желание секса никуда не исчезает.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Cosmo и попросили экспертов рассказать о том, какой должен быть секс у дам в зрелом возрасте.

Итах, сперва падает в организме уровень гормона эстрогена падает. Соответственно, это приводит к сухости влагалища (особенно после менопаузы). Даже когда женщина сильно хочет секса, то смазки выделяется значительно меньше, чем в юные годы.

Тот же эстроген в молодости придает женской коже на гениталиях эластичность. Стало быть, с возрастом, влагалище стает попросту уже не таким упругим, а мышцы - слабыми.

В общем, качественный секс для женщин после сорока невозможен без большого количества качественных лубрикантов. Кроме того, дамы по-прежнему могут испытывать оргазм, но на его достижение нужно потратить гораздо больше времени, чем в юные годы. Правда, он будет точно не таким бурным — из-за того, что лобково-копчиковая мышца ослабевает с возрастом. Но ее можно легко укрепить специальными упражнениями Кегеля.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 ошибок, допускаемых в сексе женщинами. Позднее эксперты рассказали, чем опасен секс для женщин возраста "немного за 30".