В США смертельно больная женщина бросила мужа и нырнула в секс с сотней мужчин

Молли после страшного диагноза завела себе кучу любовников / The Mirror

В США женщина по имени Молли, после того, как у нее обнаружили последнюю стадию рака, развелась с мужем и начался практиковать секс со множеством мужчин.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Mirror. 41 г-летней Молли диагностировали четвертую стадию рака груди. Еще до этого у нее хватало проблем в отношениях с мужем и она активно искала способы разнообразить супружескую сексуальную жизнь.

Молли прошла через несколько видов лечения. А когда ей назначили гормональную терапию, то предупредили, что с либидо ей придется распрощаться. Однако вместо этого сексуальное возбуждение Молли выросло многократно. Тогда она и решила подать на развод.

Женщина начала встречаться и заниматься сексом с другими мужчинами. И в какой-то момент у нее в контактах было более 185 любовников.

"Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни", — признавалась она.

Молли скончалась в марте минувшего года в возрасте 45-ти лет.

Напомним, ранее в колумбийском городе Кали 32-летняя мать четверых детей умерла во время секс-марафона со своим бойфрендом. Погибшая имела прозвище Хищница - из-за своего необузданного сексуального темперамента. К 32 годам женщина успела родить четверых детей от трех разных мужчин.