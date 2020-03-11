Ученые выявили новое опасное свойство китайского коронавируса

Китайский коронавирус симптомы/ Фото pixabay.com

Ученые выяснили новые свойства китайского коронавируса, который уже убил 4 284 человека. Так, инкубационный период инфекции может длиться всего лишь пять дней после заражения.

Согласно исследованию медиков из Университета Джона Хопкинса, опубликованном в журнале Science Alert, коронавирус covid-19 поражает организм человека с первых минут заражения, но симптомы проявляются в среднем через пять дней. При этом первыми симптомами является повышенная температуры тела, слабость и кашель.

Так, ученые проанализировали данные о 181 пациентах, которые заболели за пределами провинции Хубей в Китае. В первые дни после заражения у пациентов не было никаких симптомов, но они могли быть переносчиками болезни, а основным способом передачи вируса является чихание и кашель.

По данным медиков, менее чем у 2,5% инфицированных симптомы проявились через 2,2 дня, ожидаемый инкубационный период составил 5,1 дня, а 97,5% зараженных обнаружили симптомы только через 11,5 дня.

В то же время, эпидемиолог Джастин Лесслер из школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса отметил, что возможны случаи, когда первые симптомы коронавируса появлялись у людей позже, а инкубационный период длился от 19 до 24 дней.

Как ранее сообщал Главред, в Слуге народа заявили, что в Кабмине намерены ввести карантин и серьезные ограничительные меры в связи с распространением китайского коронавируса.