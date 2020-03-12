Чем нужно кормить ребенка: врач-диетолог дала важные советы

Питание детей должно быть сбалансированным / Фото pixaby

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская, которая ранее рассказала, что нельзя есть больным раком, посоветовала, чем нужно кормить детей разного возраста, чтобы они получали все необходимые для организма элементы.

Прежде всего эксперт отметила, что питанию детей следует уделять большое внимание, так как развитие организма, органов, мозга, нервной системы сильно зависит от того, что ребенок ест.

"Питание в детском возрасте закладывает основы здоровья на будущее и основы долголетия", - сказала Скиталинская во время чата на Главреде.

Чем кормить ребенка – белки

Белок - это строительный материал, из которого строится тело. Так как у детей быстро растут кости, мышцы, внутренние органы, этот "строительный материал" должен быть высокого качества.

Более 60% белка должно быть животного происхождения. Это яйца, кисломолочные продукты, нежирные и легко усваиваемые сорта мяса, рыба. Что касается бобовых, то они должны присутствовать в рационе в меньшей степени. В основном, это должна быть чечевица. Включать бобовые в рацион можно после четырехлетнего возраста.

Чем кормить ребенка – сложные углеводы

"В рационе ребенка обязательно должны присутствовать сложные углеводы: каши, овощи (и в сыром виде, и в обработанном, и в виде супов). Обязательно должны быть ягоды и фрукты. Потому что при дефиците углеводов, ягод и фруктов у детей может развиваться повышенный уровень ацетона в крови, а это нехорошо. Поэтому, если взрослые могут сидеть на диетах, употребляя как можно меньше углеводов, то детям это не подходит", - отметила Скиталинская.

Чем кормить ребенка – жиры

Врач-диетолог советует мамам позаботиться о том, чтобы в рационе их чада было достаточно полезных жиров. Это рыба, орехи (особенно грецкие), семена льна (в виде десертов, желе) или чиа.

"Рыба является источником омега-3-жирных кислот, которые необходимы для развития головного мозга ребенка, для развития сетчатки, чтобы не было синдрома гиперактивности и синдрома рассеянного внимания. Такие жиры детям крайне необходимы, может быть даже дополнительный прием Омега-3 жирных кислот", - рассказала эксперт.

Можно ли детям есть сладкое

Скиталинская посоветовала приучать детей к "здоровым десертам". Лучшие сладости для ребенка - ягодные и фруктовые. Сухофрукты также можно давать, но их следует очень хорошо промывать, просушивать или добавлять в другие блюда.

Какое мясо давать ребенку

Дети могут употреблять мясо. Но следует помнить, что у детей маленького возраста часто бывает недозревшая система пищеварения, то есть вырабатывается недостаточно ферментов, которые нужны для того, чтобы мясо хорошо усваивалось.

"Поэтому детям дают нежирные бульоны и блюда, сваренные на них. Но именно из домашней птицы! Мясо перемалывают, предварительно замачивают в соках, чтобы оно было мягким и легко усваивалось", - посоветовала эксперт.

Также мясо можно давать в виде паштетов, фрикаделек, паровых тефтелей. Если ребенок не любит мясо, то не стоит заставлять его. По словам Скиталинской, спокойно можно обойтись кисломолочными продуктами и рыбой.

Напомним, ранее известный педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как приучить детей есть овощи.

Также Комаровский посоветовал родителям не заставлять детей съедать все, что им положили в тарелку. Педиатр подчеркнул, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, чем умеренный дефицит.