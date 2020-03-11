"Сморкался и чихал ": украинка шокировала рассказом о проверке на коронавирус

Девушка, которая вернулась из Эстонии, пожаловалась на отсутствие проверки в аэропорту / Reuters

Коронавирус нового типа уже добрался до Украины и продолжает быстро распространяться по странам мира. Но, несмотря на угрозу эпидемии, пассажиров, которые недавно прибыли из европейских стран, в Украине не удосуживались проверить на наличие симптомов инфекции.

Историю о том, как работают соответствующие службы в аэропорту Киев, поведала Styler украинка Анна, которая несколько дней назад вернулась из Европы в Киев.

Как сообщила девушка, когда самолет из Эстонии приземлился в аэропорту, пассажиров никто не проверил на наличие вируса, даже несмотря на то, что с ней сидел мужчина, который был явно простужен.

К слову, в тех же Эстонии и Финляндии, где была девушка, туристов также особо не проверяли.

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"У финнов все быстро через рамочку проходят. Причем это даже не в аэропорту, а в морском порту - на выходах с парома. В Эстонии тоже быстро. Когда вылетала из Эстонии в Киев - никого не проверяли. Но мне повезло сидеть рядом с больным мужчиной: он сморкался и чихал всю дорогу. Стюардессы "отмораживались", никто на него вообще не обращал внимания. Думала, как прилетим, по-любому его на контроле задержат. Но весь прикол был в том, что контроля никакого не было в "Жулянах"! Когда приземлились, сказали сидеть на местах и не отстегивать ремни, типа, будут мерить температуру. Прошло 5 минут, но никто не пришел, и всех выпустили. Мужик свободно вышел незамеченным. А я вот теперь вот сижу и жду, когда симптомы проявятся..." - пожаловалась Анна.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Также напомним, в среду, 11 марта, о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.