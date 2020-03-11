Жуткий коронавирус: носить ли маски и спасет ли вакцина от кори - ответ вирусолога

Вирусолог сообщила, нужно ли носить маски во время карантина / Reuters

В Украине 11 марта объявили карантин из-за распространения жуткого коронавируса в мире. В связи с этим врач-инфекционист Евгения Менжулина сообщила, помогут ли народные средства справиться с опасным вирусом и спасет ли от недуга прививка от кори.

"Народные методы, хорошее питание и сон способствуют хорошему иммунитету, но причем здесь коронавирус?" - сказала она в интервью Українським Новинам.

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Также она отметила, что вакцинация от других заболеваний (в том числе и прививка от кори, - Главред) не способствует профилактике от коронавируса, а вакцины от него на данный момент не существует.

Менжулина сообщила, что при контакте с человеком с проявлениями симптомов острой респираторной вирусной инфекции, здоровому человеку маска не нужна.

По словам вирусолога, маски нужно носить только при тесном контакте здорового и больного, при этом в маске должны быть оба.

Напомним, украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений, б) запрещение массовых собраний более 200 человек, в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также сегодня стало известно, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.