"Медреформу писали экономисты": врач забила тревогу из-за коронавируса

В Украине изменяется система финансирования медучреждений / УНИАН

С 1 апреля Украине угрожает критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса Covid-19, заявила врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Она подчеркнула, что в связи с изменением системы финансирования с 1 апреля, когда медицинские учреждения будут получать бюджетные средства, исходя из количества пролеченных пациентов, в регионах резко сократят число инфекционных стационаров.

"Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в частности в Европе, есть понятие резерв инфекционных коек. Никто их не трогает, никто их не сокращает, лечат всех заразных больных, потому что они опасны для общества", – рассказала она Обозревателю.

Читайте такжеКарантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирусПо ее словам, о проблеме знает президент Владимир Зеленский, а также в Совете нацбезопасности и обороны, но никаких мер не предпринимается, "полный ноль".

"В Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических", – добавила врач Голубовская.

Напомним, 11 марта в Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Ограничительные/запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений, б) запрещение массовых собраний более 200 человек, в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также стало известно, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.