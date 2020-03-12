Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ / Reuters

После новостей о пандемии коронавируса с прилавков аптек и супермаркетов в Украине смели все антисептики. На невозможность найти и купить антисептик в Киеве и остальных городах жалуется все больше людей.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как сделать антисептик гель своими руками, то есть самостоятельно.

Для того, чтобы сделать антисептик самому в домашних условиях, понадобится:

этиловый спирт – 833,3 мл;

пероксид водорода – 41,7 мл;

глицерин – 14,5 мл.

Все это нужно растворить, по ходу добавляя нужное количество воды (кипяченой или дистиллированной).

На выходе получится 1 литр геля. Хранить его необходимо в герметичной емкости – в одной или в нескольких меньшего объема (последний вариант – удобнее).

Как пользоваться антисептиком:

руки обрабатывать не менее 30 секунд – чтобы убить опасные микробы;

сначала нанести на поверхность одной руки, а затем мыть их друг о друга;

особое внимание уделять местам под ногтями;

не вытирать антисептик, пока не высохнут руки;

периодически пользоваться кремом для рук – от антисептика сохнет и трескается кожа;

не отказываться от мыла – некоторые микробы более эффективно удаляются как раз мылом, а не антисептиком;

дети пользоваться антисептиком должны исключительно после рекомендации врача и под присмотром родителей.

Что касается масок, то ВОЗ напомнило, что обычные маски защиты от коронавируса не дают. Их должны использовать либо уже заболевшие, либо и те, кто находится в зоне риска (медицинские работники, например).

Ранее отмечалось, что антисептики убивают и полезные бактери. Поэтому иногда будет достаточно вымыть руки с обычным мылом. Подробнее читайте в нашем материале Эксперты развенчали мифы о самых популярных правилах ЗОЖ.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. То есть Рада будет работать.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также правительство приняло решение ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

Сегодня стало известно, что в Украине закроют 170 пограничных пунктов. Из-за карантина в Украине из 219 КПП будут работать только 49.