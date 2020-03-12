Ученые бьют тревогу: изменился инкубационный период коронавируса

Ученые выяснили, что больные коронавирусом могут заражать им до 37 дней / Фото pixabay.com

Жуткий коронавирус нового типа не щадит никого и быстро распространяется по странам мира. В связи с пандемией опасного недуга, ученые провели новые исследования, в результате которых выяснили новые факты о вирусе.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование людей, больные, которые подхватили коронавирус COVID-2019, могут быть разносчиками инфекции и распространять ее в период до 37 дней после заражения.

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К там выводам исследователи пришли после анализа многих историй болезни и данных лабораторий 191 китайского пациента с коронавирусом (54 из этих людей скончались).

Лишь у трети людей, который заболели пневмонией нового типа, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

По мнению ученых, эти выводы будут важными для тех, кто решил самоизолироваться после угрозы заражения опасным вирусом.

На данный момент срок карантина для тех, кто предположительно заражен коронавирусом, составляет 14 дней.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что премьер-министр Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться из-за опасения заболеть жутким вирусом. У его супруги Софи Грегуар-Трюдо, в среду вечером появились легкие симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон (Великобритания).

В данный момент жену Трюдо проверяют врачи и до появления результатов тестов на коронавирус она вместе с мужем будет оставаться дома.

Также напомним, знаменитый американский музыкальный фестиваль Coachella впервые не состоится в апреле 2020 года. Организаторы сообщили, что мероприятие перенесли. Дело в том, что в округе Риверсайд, штат Калифорния, где он проходит, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.