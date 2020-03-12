Новые случаи коронавируса в Украине: первые подробности

Выяснились подробности о двух заболевших коронавирусом в Украине / Reuters

Сегодня, 12 марта, опасный коронавирус нового типа, который быстро распространяется по миру, зафиксировали еще у двух граждан Украины.

Так, хворь подхватила женщина, которая накануне вернулась из Польши, и мужчина, супруга которого находилась в Италии.

По словам главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, сегодня китайский вирус обнаружили у 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

"Пациентку доставили в инфекционное отделение в Радомышле. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются. Все близкие люди осознают эту ситуацию и находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родных больной не выявлено", - отметил он.

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Также глава ОГА заявил, что с 12 марта в Радомышле объявлена ЧС природного характера, которая несет локальный характер - закрыты все развлекательные заведения и учреждения образования.

В свою очередь, в Черновицкой ОГА сообщили, что новый случай коронавируса зафиксировали у мужчины, жена которого находилась в Италии на протяжении последних 14 дней.

"Пациент госпитализирован еще 10 марта, ему предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, сегодня в Украине выявили два новых случая опасного коронавируса. Таким образом количество инфицированных COVID19 выросло до трех человек.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним также, в Центральной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья сообщили о результатах исследований всех образцов с подозрением на коронавирус Covid-19.