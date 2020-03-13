Разврат для двоих: топ-3 лучших секс-игрушек для пары

Секс-игрушки вполне можно использовать и для обоих партнеров / Cosmo

Секс-игрушки (что вполне логично) можно использовать в обе стороны - для двоих партнеров.

Портал УНИАН опросил экспертов и составил топ-3 секс-игрушек, которые точно помогут паре добиться оргазма в постели.

1. Хорошие вибрации. Вибратор - штука многофункциональная. Им можно стимулировать пенис, тестикулы, соски, клитор и прочие эрогенные зоны. Вибраторы выпускают и с полностью водонепроницаемым корпусом. Потому их можно использовать, например, в ванной или в душевой кабине.

2. Кольцо полового всевластия. Эректильное кольцо - тоже отличный аксессуар для пары. Он надевается, понятное дело, на основание возбужденного пениса. Такой гаджет усиливает эрекцию и продлевает, собственно, секс. При работе в режиме вибрации такой гаджет в некоторых секс-позах во время пенетрации отлично стимулирует клитор партнерши.

3. Полный контроль. Выпускается куча секс-игрушек с дистанционным управлением. То есть их нужно включать на дистанции. Те же виброяйца и вибраторы, к примеру. Главный плюс таких аксессуаров - включать их можно быстро и из другой комнаты.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-5 лучших поз для секса с игрушками. До этого эксперты рассказали, как легко и просто устроить интим дома.