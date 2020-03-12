"Украинцам не спастись от коронавируса": советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о коронавирусе в Украине / Скриншот

Опасный коронавирус, который быстро распространяется по странам мира, обязательно охватит некоторую часть Украины.

Об этом сообщил известный детский доктор Евгений Комаровский в Facebook. По его словам, вирус не может нас обойти, потому что, если корь была в Румынии, то она появилась в Украине. Коронавирус обнаружен в Румынии и в Беларуси, он вряд ли минует нас.

Врач указал на то, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает.

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"С помощью полоскания горла и увлажнения слизистых оболочек солевыми растворами, вы поддерживаете местный иммунитет. Это реальная эффективная мера профилактики. Вернулись в дом после пребывания там, где много народу, сполоснуть рот очень даже не помешает", - написал Комаровский.

Также он дал важные рекомендации о том, как вести себя во время карантина:

Маска должна быть на больном, если рядом здоровый. Вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.

Главный источник инфекций - руки. Нам все повезло, что в Китае нет традиции здороваться за руку. Руки больного - источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой - здравствуй, коронавирус! Не трогайте свое лицо.

Часто и долго мойте руки, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие салфетки.

Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.

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Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Если уж вы вышли погулять, не надо показушного хождения в маске по улицам. Уж лучше нормально подышите свежим воздухом.

Доктор Комаровский также добавил, что в случае коронавируса первые симптомы - это не сопли. Первые симптомы - это температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. При этих первых симптомах не надо тут же нестись в поликлинику. При любых проявлениях вирусной инфекции первое, что надо сделать, самоизолироваться.

Коронавирус в Украине и мире

Как ранее писал Главред, сегодня в Украине выявили два новых случая опасного коронавируса. Таким образом количество инфицированных COVID19 выросло до трех человек.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним также, в Центральной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья сообщили о результатах исследований всех образцов с подозрением на коронавирус Covid-19.