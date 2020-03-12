"Украинцам не спастись от коронавируса": советы доктора Комаровского

Известный педиатр сообщил, что украинцы не смогут уберечься от коронавируса.
Опасный коронавирус, который быстро распространяется по странам мира, обязательно охватит некоторую часть Украины.
Об этом сообщил известный детский доктор Евгений Комаровский в Facebook. По его словам, вирус не может нас обойти, потому что, если корь была в Румынии, то она появилась в Украине. Коронавирус обнаружен в Румынии и в Беларуси, он вряд ли минует нас.
Врач указал на то, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает.
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"С помощью полоскания горла и увлажнения слизистых оболочек солевыми растворами, вы поддерживаете местный иммунитет. Это реальная эффективная мера профилактики. Вернулись в дом после пребывания там, где много народу, сполоснуть рот очень даже не помешает", - написал Комаровский.
Также он дал важные рекомендации о том, как вести себя во время карантина:
- Маска должна быть на больном, если рядом здоровый. Вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.
- Главный источник инфекций - руки. Нам все повезло, что в Китае нет традиции здороваться за руку. Руки больного - источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой - здравствуй, коронавирус! Не трогайте свое лицо.
- Часто и долго мойте руки, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие салфетки.
- Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.
- Заказывайте товары онлайн.
- Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Если уж вы вышли погулять, не надо показушного хождения в маске по улицам. Уж лучше нормально подышите свежим воздухом.
Доктор Комаровский также добавил, что в случае коронавируса первые симптомы - это не сопли. Первые симптомы - это температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. При этих первых симптомах не надо тут же нестись в поликлинику. При любых проявлениях вирусной инфекции первое, что надо сделать, самоизолироваться.
Коронавирус в Украине и мире
Как ранее писал Главред, сегодня в Украине выявили два новых случая опасного коронавируса. Таким образом количество инфицированных COVID19 выросло до трех человек.
"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
Напомним также, в Центральной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья сообщили о результатах исследований всех образцов с подозрением на коронавирус Covid-19.