"Запихивали в самолет": киевлянин поведал, как обдуривают карантин в Борисполе

Киевлянин шокировал рассказом о нарушениях во время карантина в аэропорту Борисполь / Фото pixabay.com

Пассажиров, которые прибыли в аэропорт Борисполь из зараженной жутким коронавирусом нового типа Италии, особо никто не проверял на наличие недуга перед посадкой.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевлянин Антон Гура, который летел вместе с ними. По словам киевлянина, иностранцев "буквально запихивали" в самолет, чтобы они быстрее покинули страну.

"У нас половина иностранцев, египтян, которые больны. Которые принимали "Терафлю" и просили дать им еще, потому что им было плохо. Они все погасили себе температуру. Непонятно кто болен. Непонятно кто принял жаропонижающее", – отметил киевлянин.

На взлетно-посадочной полосе перед вылетом самолет простоял 2,5 часа.

"Мы простояли 2,5 часа на взлетной полосе в Италии, потому что нас (пассажиров) добавляли, добавляли и добавляли. Никого не волновало кашель, не кашель. Всех запихивали в самолет", – уточнил он.

Гура отметил, что весь самолет стоило бы отправить на карантин по прибытию в Украину. Позднее он выложил видео, на котором вместе с иностранцами едет в автобусе в Киев.

Пользователи Сети раскритиковали отсутствие проверок и похвалили парня.

"Ты просто умничка, что не безразличный", - написала Сарра Ашан.

Оля Чеберяко отметила, что симптомы вируса появляются не сразу, и выразила свое недовольство карантином "от которого нет толку".

Как ранее писал Главред, сегодня в Украине выявили два новых случая опасного коронавируса. Таким образом количество инфицированных COVID19 выросло до трех человек.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.