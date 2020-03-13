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Паниковать бессмысленно: врач оценил шансы заразиться коронавирусом

13 марта 2020, 10:18

Выше вероятность выиграть в лотерею, чем умереть от COVID-19, считает Веселин Йолов.

коронавирус, маска
Коронавирус не так страшен, как его малюют / Фото pixabay.com

Врач из Софии Веселин Йолов попытался успокоить людей, которые начали паниковать из-за китайского коронавируса. По его словам, шансы подцепить опасную уханьскую заразу не так уж и велики, а шансы умереть от нее – и того меньше.  

По словам болгарского медика, в зоне риска находятся не так много людей.

"Около 100 тыс. человек больны коронавирусом, из них 77 тысяч - в Китае. Это значит, что, если вы не в Китае или не посещали его недавно, отнимите 94% от своей озабоченности", – написал врач 9 марта в Facebook.

К слову, по состоянию на 12 марта коронавирусом заразились более 128 тысяч человек, почти 81 тысяча из них – в Китае.

gisanddata.maps.arcgis.com

Тем не менее Йолов призывает не бояться: у 81% зараженных болезнь протекает в легкой форме, у 14% – умеренной тяжести и только 5% случаев критичны.

"Это означает, что даже если вы и заразитесь коронавирусом, вероятнее всего, вы восстановитесь после него. Смертность от атипичной пневмонии составляет 10%, тогда как от COVID-19 – едва достигает 3,4%. Кроме того, если посмотреть на возраст тех, кто умирает от этого вируса, смертность людей моложе 50 лет – всего 0,2%. Это значит, что, если вам менее 50 лет и вы не живете в Китае, у вас выше вероятность выиграть в лотерею (а шанс на это составляет 1:45.000.000)", – убежден врач.

Для подтверждения своих слов врач предложил читателям ознакомиться со сравнительной статистикой. К примеру, 10 февраля 108 человек в Китае умерли от коронавируса. Однако в тот же день 26 283 человек скончались от рака, 24 641 – от сердечных заболеваний, 4 300 – от диабета. Кроме того, ежедневно комары убивают 2 740 человек, люди – 1 300 человек, змеи – 137 человек.

"Не поддавайтесь на дешевые провокации, прекратите закупать в аптеках всевозможные лекарства, не запасайтесь продуктами, словно идет конец света! Обращайте внимание на личную гигиену, поддерживайте иммунитет хорошим питанием и качественными витаминами и живите своей жизнью", – призывает врач.

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Напомним, ученые сообщили, что изменился инкубационный период коронавируса. Согласно с исследованиями, больные коронавирусом могут заражать недугом на протяжении 37 дней.

Кроме того, ученые в Малайзии сообщили, что опасный коронавирус Covid-19 вышел на новый, спорадический уровень. То есть человек может заразиться, даже если он не контактировал напрямую с инфицированными и не посещал опасные регионы. Возникновение спорадического случая свидетельствует о том, что болезнь распространилась в обществе и вышла из-под контроля. Это соответствует третьей фазе распространения заболевания.

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