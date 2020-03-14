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Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным

14 марта 2020, 05:45

Правильные бульоны cодержат вещество, которое улучшает восстановление слизистой оболочки кишечника, сообщила медик.

Врач сказала, что правильно сваренный бульон полезен для организма – Бульон польза для организма
Правильно сваренный бульон полезен для организма, сказала врач / Скриншот с instagram.com/mamma_mia_che_buono

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась, что для организма полезен нежирный, ненасыщенный и не зажаренный бульон.

В бульонах содержатся легко усваиваемые аминокислоты и глутаминовая кислота, которая улучшает восстановление слизистой оболочки кишечника, рассказала медик на чате в Главреде.

По ее словам, бульон полезный, поскольку это аминокислоты в "плавающем" виде, то есть легко усваиваемом.

Врач подчеркнула, что бульоны рекомендуют употреблять тяжело больным, поскольку они прекрасно дополняют защитные силы организма.

"Бульоны же, если они нежирные, некрепкие, без зажарки, являются источником важных соединений, в частности, глутаминовой кислоты, …а также легко усваиваемых аминокислот (в отличие от мяса, которое мы еще должны проживать и обработать ферментами, только тогда оно усвоится)", – заявила собеседница.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что для организма полезные правильно приготовленные супы. Диетолог объяснила, что супы должны быть густыми, как рагу, не зажаренными, а овощи нужно готовить до состояния al dente.

Оксана Скиталинская диетолог бульон
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