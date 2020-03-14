Названа неожиданная опасность сахара

Сахар ослабляет иммунитет / med2.ru

Медики предостерегли от чрезмерного употребления сахара. Эта сладкая добавка не только может "наградить" лишними килограммами, но и негативно повлиять на иммунную систему организма.

Эксперты провели исследование и выяснили, что избыток сахара в организме значительно ослабляет иммунитет. В частности, в укреплении иммунной системы важное значение имеет витамин С, передает Медик форум. Человеческий организм не может его вырабатывать, а получает витамин С из пищевых источников - апельсинов, лимонов, тимьяна, петрушки, шпината и капусты. При этом избыток глюкозы в крови может препятствовать правильному усвоению витамина С, что может привести к дефициту, а, соответственно, к ослаблению иммунной системы.

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Напомним, ранее эксперты заявили, что организму человека действительно нужен сахар и продукты с глюкозой, так как они обеспечивают энергией. Однако, норма сахара в день зависит от образа жизни человека. В связи с этим, было названа точное количество сахара, которое нужно человеку на день.