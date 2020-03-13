Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания

Чтобы не подхватить коронавирус в спортзале, нужно придерживаться нескольких правил, сообщил ученый / УНИАН

Профессор медицины, руководитель отделения инфекционных болезней в школе медицины университета Джона Хопкинса доктор Дэвид Томас предупредил, что убийственный коронавирус нового типа можно подцепить в спортзале.

Коронавирусом можно заразиться после контакта с предметами, к которым прикасалось большое количество людей – тренажеры или гантели, приводит сведения ученого The New York Times.

По словам ученого, чтобы не подцепить китайский вирус во время тренировки, стоит придерживаться ряда правил:

До и после использования протирать гантели и тренажеры антисептиками

Во время занятия пытаться как можно реже трогать свое лицо

После тренировки очень тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее болгарский врач Веселин Йолов сказал, что шансы подцепить коронавирус не так уж и велики, а шансы умереть от него – и того меньше. Медик подчеркнул, что у 81% зараженных болезнь протекает в легкой форме.