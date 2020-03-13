Без контакта: медики выявили новый шокирующий способ передачи китайского коронавируса

Китайский коронавирус / GettyImages

Медики из Министерства здравоохранения Малайзии зафиксировали новые способ передачи китайского коронавируса. Так, инфекцией можно заразиться даже без контакта с больным COVID-19.

По данным Straits Times, в Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом. Инфицированный человек не выезжал в районы, где зафиксирована инфекция, и не имел контактов с зараженными.

"По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец дал положительный результат на COVID-2019", - рассказал представитель министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла

На данный момент медики пытаются выяснить как именно заразился пациент.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации вокруг распространения Covid-19.