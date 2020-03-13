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Как пережить коронавирус: почему "битвы" в маркетах не нужны

13 марта 2020, 17:22

Не стоит поддаваться "социальному заражению", посоветовала психолог.

Психолог написала, что из-за коронавируса в маркетах не стоит устраивать битвы – Коронавирус 2020
Из-за коронавируса в маркетах не стоит устраивать "битвы", написала психолог / Reuters

Чтобы пережить смертоносный китайский коронавирус нового типа, не нужно о нем постоянно говорить и думать – жалоба ослабляет иммунную систему человека.

Если человека что-то тревожит, это нужно нарисовать, а потом порвать листок с рисунком, порекомендовала в Instagram психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко.

Также эксперт отметила, что из-за вируса нет необходимости устраивать битвы в супермаркетах, поскольку многие пережили разведение жучков в крупах, которыми многократно запасались.

"Существует понятие "социальное заражение", когда люди накручивают друг друга в разговоре, а говорить о короновирусе долго нечего. Мы почти ничего не знаем. Поэтому тормозите всех, кто начинает вас втягивать в свои страхи: это тоже инфекция для ваших эмоций", – добавила психолог.

Кроме того, Холоденко посоветовала несколько минут в день уделять концентрации внимания на чем-то очень приятном, а 15 минут – физкультуре.

"…Вирусы боятся сильных и позитивных людей", – подчеркнула Холоденко.

Ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда говорил, что от убийственного коронавируса нового типа можно защититься несколькими способами, в частности, медитировать. По его словам, при помощи медитации можно усилить свой иммунитет.

коронавирус Наталья Холоденко психолог
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