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Хороший подарок: пьяная танцовщица занялась сексом с парнем в клубе

14 марта 2020, 01:44

Алкоголь, по всему видать, добавил девушке гораздо больше раскованности, чем обычно.

Танцовщица
Танцовщица. Иллюстративное фото / Chita

В российской глубинке, в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону, пьяная танцовщица устроила яркую секс-выходку.

Об этом сообщают местные СМИ. Когда явно нетрезвой девушке стало скучно просто танцевать, она вызвала из толпы мужчину. А затем -  на глазах у всех занялась с ним сексом. Прямо на барной стойке.

Все остальные посетители клуба снимали происходящее на камеры своих смартфонов.

Публичный секс покорил и диджея. Тот взял и подарил парочке бутылку шампанского за нестандартное развлечение.

Напомним, ранее в российской глубинке, городе Дзержинск, под камеры видеонаблюдения попала пара. Молодые люди без тени смущения решили заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.

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