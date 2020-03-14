Хороший подарок: пьяная танцовщица занялась сексом с парнем в клубе

Танцовщица. Иллюстративное фото / Chita

В российской глубинке, в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону, пьяная танцовщица устроила яркую секс-выходку.

Об этом сообщают местные СМИ. Когда явно нетрезвой девушке стало скучно просто танцевать, она вызвала из толпы мужчину. А затем - на глазах у всех занялась с ним сексом. Прямо на барной стойке.

Все остальные посетители клуба снимали происходящее на камеры своих смартфонов.

Публичный секс покорил и диджея. Тот взял и подарил парочке бутылку шампанского за нестандартное развлечение.

Напомним, ранее в российской глубинке, городе Дзержинск, под камеры видеонаблюдения попала пара. Молодые люди без тени смущения решили заняться сексом прямо возле ночного клуба на лавочке.