"Все намного хуже": в Украине прячут смертность от коронавируса – экс-министр

Олег Мусий оценил смертность от коронавируса / ТСН

Реальная статистка заболеваемости коронавирусом в Украине не соответствует тому, о чем сообщает Министерство охраны здоровья, заявил бывший министр охраны здоровья Олег Мусий.

"Я думаю, что картина намного хуже в плане количества тех, кто заболел. Ярким примером является смертность за последние три месяца с начала эпидемии гриппа в Украине, которая уже превысила 60 человек. За последнюю неделю девять человек умерли от гриппа. Думаю, что мероприятия, которые были приняты правительством (карантин, - ред.) они немного запоздавшие", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Вместе с тем он утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли в статистке смертности от гриппа "прятать" показатели о смертности от коронавируса.

"Безусловно, да. Для меня доводом является то, что является диагностикой смертности в Италии, где диагностируют биопсию у всех умерших. И статистика Италии (смертности от коронавируса, - ред.) выглядит страшной и грустной, но все другие страны Европы не проводят такое диагностирование (забор биопсического материала у всех, кто умер независимо от причины). Это недо-диагностика и не вполне серьезность наших тест-систем", - считает Мусий.

Он также обратил внимание на то, что тест-систем по определению заражения коронавирусом в Украине "катастрофически не хватает".

Читайте такжеПервая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле"Их практически нет. 30 систем на 960 человек были еще 1,5 месяца назад... В Украине коронавирус практически недо-диагностирован", - отметил собеседник.

При этом он акцентировал внимание на необходимости урегулирования ситуации вокруг общественного транспорта и мест массового скопления граждан в контексте диагностики коронавируса.

"Часто бывает так, что люди сами и не знают, что у них повышенная температура, или не обращают на это внимание. Активное выявление людей (зараженных, ред.) через термометрию. Стоило бы также принять решение о дезинфекции во всех публичных местах", - предложил он.

Экс-министр пояснил, что Украине стоило бы обратить внимание на закупку необходимого оборудования, например аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Самая большая опасность – осложнения от самого коронавируса, которое бывает у 5-10%. А лечение пневмонии – противовирусные химические препараты, плюс аппараты искусственной вентиляции легких. Их катастрофически не хватает", - добавил Мусий.

Напомним, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.