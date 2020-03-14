Как распознать коронавирус у детей: вскрылась неожиданная проблема

У детей болезнь протекает в легкой форме / УНИАН

Мир накрыла пандемия коронавируса, ряд стран, в том числе и Украина, временно закрыли границы, чтобы сдержать распространение опасной уханьской заразы. Тем не менее актуальным остается вопрос, как распознать симптомы коронавируса, чтобы вовремя отреагировать и начать лечиться.

Ученые сообщили о неожиданной проблеме. Оказалось, что определить коронавирус у детей не так просто, так как у них болезнь протекает в более мягкой форме - вирус COVID-19 не вызывает тяжелой пневмонии, но тем не менее он долго находится в отходах их жизнедеятельности, пишет Nature Medicine. Кроме того, на снимках легких заболевших детей нет опознавательных черт пневмонии.

Как распознать коронавирус у детей

Чтобы вовремя понять, что ребенок подхватил коронавирус, родителям нужно обратить внимание на температуру тела. Китайские медики заметили, что у детей она поднимается несколько выше, но при этом не преодолевает отметку в 39 °C.

Симптомы коронавируса

Основные симптомы заражения коронавирусом:

повышенная температура;

кашель;

затрудненное дыхание.

Соответственно врачи часто по первым признакам ставят диагнозы "ОРВИ" или "грипп". В отдельных случаях коронавирус может быть похож на кишечный грипп, его сопровождает диарея, тошнота, рвота. Профилактика вируса аналогична профилактике гриппа.

Напомним, наибольшие риски заболеть коронавирусом имеет возрастная категория 80+. Чем младше пациент, тем меньше риск подхватить опасную заразу. В частности, для людей от 10 до 39 лет показатель вероятности заболевания составляет 0,2%; для 40-49-летних – 0,3%, для 50-59-летних – 1,3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%.

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Как сообщал Главред, ученые обратили внимание на то, что изменился инкубационный период коронавируса. Согласно с исследованиями, больные коронавирусом могут заражать недугом на протяжении 37 дней.

При этом сроки, которые могут понадобиться для излечения от COVID-19, составляют до 6 недель, а в тяжелых случаях лечение может занять несколько месяцев. Об этом сообщили в ВОЗ. Также в организации отмечают, что на сегодняшний день не существует специальных лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздоравливать самостоятельно при надлежащем медицинском уходе.