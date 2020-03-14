Пандемия коронавируса: психиатр сказала, что категорически нельзя делать

Во время пандемии китайского вируса нельзя паниковать, сообщила психотерапевт / Reuters

Выпускница Медицинской школы Гарвардского университета, психиатр, психотерапевт и доктор медицинских наук Тина Берадзе заявила, что во время пандемии коронавируса из Китая нельзя паниковать.

Когда человек поддается панике, тревожится, нервничает, организм испытывает стресс, в это время повышается уровень гормона кортизола, который просто уничтожает иммунитет, рассказала эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседницы, человек может себя так накрутить, что спящие болезни активизируются, и устойчивость перед вирусами будет утрачена.

"Нельзя паниковать. Когда мы поддаемся панике, тревожимся, нервничаем, наш организм испытывает стресс. В это время повышается уровень кортизола, который просто уничтожают иммунитет…", – предупредила эксперт.

Психотерапевт подчеркнула, что человеку сейчас действительно нужен только иммунитет.

Читайте такжеКак не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания"…Молодые люди могут переносить вирус, но не заболеть, а болеют в основном пожилые люди, потому что у них есть хронические заболевания. Поэтому особенно надо присматривать сейчас за пожилыми людьми. Помогать им, чтобы они не ходили в людные места. Пусть сидят дома...", – заявила Берадзе.

Доктор медицинских наук добавила, что для пожилых людей лучший способ защиты от китайского вируса – самокарантин.

Ранее психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала отказаться от постоянных разговоров о китайском коронавирусе, поскольку жалоба ослабляет иммунную систему.