Водка, бренди, ром: спасет ли алкоголь от коронавируса - ответ врачей

Алкоголь не спасет от коронавируса - заявление МОЗ / Фото pixabay.com

Жуткий китайский коронавирус, который уже добрался до территории нашей страны, успел обрости многими мифами, один из которых гласит о том, что вирус запросто можно убить алкоголем.

В МОЗ резко ответили на такой вид "профилактики" опасного вируса. По словам заместителя главы МОЗ, а также главного санитарного врача Виктора Ляшко, украинцы должны использовать только доказательные методы профилактики, в которые спиртные напитки не входят, так же как и чеснок и другие методы народной медицины.

Читайте такжеВ СНБО объяснили, как украинцам можно выехать за границу с 17 марта

Вместо этого Ляшко дал интересный совет - минимум пять раз в день укреплять свой организм фруктами и овощами.

В МОЗ напомнили и о главных методах профилактики:

соблюдать дистанцию - не менее полутора метра,

следить за гигиеной рук, не касаться грязными руками лица,

здоровый образ жизни,

продолжительный сон не менее семи часов

никакого алкоголя.

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот - никакого алкоголя не должно быть на этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус - вам по колено", - заявили в Минздраве.

Что нельзя делать при коронавирусе

Ранее Главред писал, что выпускница Медицинской школы Гарвардского университета, психиатр, психотерапевт и доктор медицинских наук Тина Берадзе заявила, что во время пандемии коронавируса из Китая нельзя паниковать. Когда человек поддается панике, тревожится, нервничает, организм испытывает стресс, в это время повышается уровень гормона кортизола, который просто уничтожает иммунитет.

Также напомним, психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала отказаться от постоянных разговоров о китайском коронавирусе, поскольку жалоба ослабляет иммунную систему.