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Эпидемиолог шокировал правдой о коронавирусе в Украине и раскритиковал карантин

14 марта 2020, 20:56

Андрей Александрин заявил, что в нашей стране уже достаточно случаев заболевания коронавирусом, но не все об этом догадываются.

Скорая помощь, коронавирус
В Украине коронавирусом болеет уже много населения - эпидемиолог / УНИАН

Смертельный коронавирус уже добрался и до Украины - на днях были зафиксированы первые случаи заражения и от осложнений умерла пенсионерка.

В связи с этим, кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в нашей стране уже достаточно случаев заболевания коронавирусом, однако люди не знают, что инфицированы именно им.

 "Мы работаем по всей Украине. Сейчас в поликлиниках идет большой поток людей с острыми респираторными заболеваниями. Это сезонные ОРЗ. Говорить о большом количестве случаев пневмонии не приходится. Стационары не забиты. Разного рода заявления по этому поводу не соответствуют действительности. Это просто раздувание паники. Есть ли у нас коронавирус в принципе? Да, он есть. Вообще каждый год 30% населения Земли болеют разными видами коронавируса. Новый коронавирус зачастую протекает в легкой форме, и люди даже не обращают на него внимания, потому-то у нас и статистики нет. Я уверен, что в Украине достаточно случаев заболевания коронавирусом. Просто люди не обращают внимания и не знают, что это именно он. Например, в Иране тестируются все люди, обратившиеся в медучреждения. И там смертность – 0,06%. А в Китае – 3,5%, в Италии – около 5%. При этом в Италии тестируют только тех пациентов, у которых проявления болезни схожи на коронавирус. И самому молодому пациенту с новым коронавирусом в Италии – 53 года", – отметил собеседник.

Он считает, что лечебные учреждения Украины не справятся с приемом больных в случае массовых осложнений.

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"Я не доверяю чиновникам, но доверяю специалистам. И если они говорят, что отделения интенсивной терапии готовы, значит, они готовы. В тех многопрофильных клиниках (частных и государственных, с которыми мы работаем) действительно отработаны сценарии и реанимационные отделения подготовлены. Но опять-таки, если начнутся массовые осложнения, такие как вирусная пневмония, наши лечебные учреждения не справятся с приемом инфекционных больных. У нас нет такого понятия, как разделение потоков, нет в наличии дорогостоящей механической вентиляции и много другого. Не дай бог, коронавирус попадет в лечебное учреждение – именно оттуда и начнется его большое распространение. Поэтому я желаю, чтобы коронавирус нас не зацепил", – заявил Александрин.

Эксперт также заявил, что карантин, который объявил Кабмин, не даст должного эффекта, так как в первую очередь нужно концентрироваться на профилактике вирусной инфекции.

Он отметил, что карантинные меры, введенные Кабмином, не дадут должного эффекта, так как прежде всего следует "У нас ввели карантин. Но дети на коронавирус практически не обращают внимания – он проходит у них в легкой форме. Поэтому карантинные мероприятия в школах вообще неэффективны. В конце концов, родители продолжат ходить на работу или будут брать детей с собой. Государство в первую очередь должно обеспечить нормальные условия детям и взрослым на своих учебных и рабочих местах, - сообщил эксперт.

Ранее Главред писал, что выпускница Медицинской школы Гарвардского университета, психиатр, психотерапевт и доктор медицинских наук Тина Берадзе заявила, что во время пандемии коронавируса из Китая нельзя паниковать. Когда человек поддается панике, тревожится, нервничает, организм испытывает стресс, в это время повышается уровень гормона кортизола, который просто уничтожает иммунитет.

Также напомним, психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала отказаться от постоянных разговоров о китайском коронавирусе, поскольку жалоба ослабляет иммунную систему.

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