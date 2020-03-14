Коронавирус наступает: Минздрав экстренно обратился к украинцам

Минздрав призвал украинцев не покидать свои дома до 3 апреля / ТСН

Китайский коронавирус нового типа на днях добрался до Украины и уже был зафиксирован первый летальный случай. Из-за этого Минздрав обратился с настоятельной просьбой к гражданам нашей страны.

Так, в МОЗ призвали украинцев оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19 - а именно до 3 апреля.

"Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина", - заявили в ведомстве.

Коронавирус в Украине

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о том, что за время ограничительных мер руководство страны должно сделать все возможное для предотвращения распространения Covid-19.

"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, ведь мы должны сделать все возможное для предотвращения распространения Covid-19. Мы будем реагировать на ситуацию", - написала она в Facebook.

Также Главред писал, что 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.