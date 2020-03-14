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Три формы коронавируса: по каким симптомам определить недуг

14 марта 2020, 23:58

Врачи подробно описали симптомы трех стадий опасного вируса, который распространился по миру из Китая.

коронавирус, маска
Врачи назвали главные стадии китайского коронавируса / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус, который был признан глобальной пандемией уже добрался до Украины и даже успел унести жизнь пенсионерки в Житомирской области.

По информации врачей, вирус в большинстве случаев протекает в легкой форме, а лишь некоторые больные умирают. ВВС News Украина подробно описали, как вирус попадает в организм и в каких формах протекает.

Инкубационный период

От момента заражения до появления симптомов болезни проходит около 5 суток. Вирус проникает в организм и создает там свои копии клеток, которые затем поражают новые. Его можно "подхватить" воздушно-капельным путем, или когда вы касаетесь загрязненной поверхности, а затем лица. Сначала поражает горло, дыхательные пути и легкие. На этой ранней стадии человек болеет, а иногда симптомы могут не появиться вообще.

Легкая форма

Фиксируется в 8 из 10 больных. Симптомы – лихорадка и кашель. Также  возможны слабость, головная боль и боль в горле. Лихорадка и общее недомогание – это реакция вашей иммунной системы на инфекцию. Болезнь обычно сопровождается сухим кашлем, который переходит в кашель с мокротой. Эти симптомы лечит постельный режим, обильное питье и парацетамол. Специальная медпомощь здесь не нужна. Такая стадия длится около недели – большинство выздоравливает.

Тяжелая форма

Прогрессирование болезни связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, в частности, пневмония.

"Вирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и как он это делает, мы не знаем", – объяснила доктор Натали МакДермотт из Королевского колледжа Лондона.

Во время пневмонии появляется одышка и затрудненное дыхание. Тогда некоторым людям нужен аппарат для вентиляции легких. Такая форма Covid-19 затрагивает около 14% больных.

Критическая форма

На этой стадии организм больше не может бороться, и возникает реальный риск смерти. Таких случаев – примерно 6%. При критической форме иммунная система выходит из-под контроля и наносит вред всему организму. Артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестанут работать должным образом или полностью выходят из строя – начинается септический шок. Вирус в конце концов захватывает каждый уголок организма.

При этой форме лечении высокоинвазивное, используется аппарат искусственной вентиляции легких (ЭКМО), но обычно органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.

Коронавирус в Украине

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о том, что за время ограничительных мер руководство страны должно сделать все возможное для предотвращения распространения Covid-19.

"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, ведь мы должны сделать все возможное для предотвращения распространения Covid-19. Мы будем реагировать на ситуацию", - написала она в Facebook.

Также Главред писал, что 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.

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